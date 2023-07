Hamburg (ots) - Der Fachkräftemangel hat nahezu alle Branchen fest im Griff. So

1. Digitale Möglichkeiten nutzenKanzleien auf der Suche nach neuen Mitarbeitern müssen sich in erster Linie dieMöglichkeiten der Digitalisierung zunutze machen. Dabei sind gerade städtischeRegionen in diesem Bereich meist besser aufgestellt und vernetzt als es inländlichen Regionen der Fall ist. So sind die meisten von ihnen mit derdigitalen Mitarbeitergewinnung bereits vertraut und akzeptieren die Werbungneuer Kandidaten über digitale Wege wie die sozialen Medien. Diese Tatsachesollten sich Kanzleien zunutze machen und potenzielle Bewerber genau dortansprechen. Gezieltes Employer Branding und ein authentischer Einblick in denUnternehmensalltag über Videos und Fotos helfen dabei, die Zielgruppe aufemotionaler Ebene zu erreichen und sie von seinen Vorteilen als Arbeitgeber zuüberzeugen.2. Vom erleichterten Jobwechsel profitierenDaneben ergibt sich in der Stadt der interessante Vorteil, dass die Arbeitnehmerhier meist offener gegenüber einem potenziellen Jobwechsel stehen, als es aufdem Land der Fall ist. Während viele Arbeitnehmer in ländlichen Regionen einestärkere Verbundenheit zu ihrem Arbeitgeber verspüren, ist es in größerenstädtischen Kanzleien mittlerweile gängig, sich nach einer gewissen Zeit nacheinem neuen Job umzusehen. Für Kanzleien gilt es daher, sich die Offenheitvieler Arbeitnehmer für einen neuen Job zunutze zu machen und sie davon zuüberzeugen, der bessere Arbeitgeber zu sein. Wer hier mit nennenswertenVorteilen und Benefits für die Mitarbeiter aufwartet, sichert sich entscheidendeWettbewerbsvorteile im Kampf um die begehrten Fachkräfte.3. Aus einem großen Pool an Fachkräften auswählenGerade in den Metropolen ergeben sich außerdem ideale Voraussetzungen, um freieStellen ebenso hochwertig wie nachhaltig zu besetzen. Schließlich sind dieKanzleien in der Stadt nicht nur in größerer Stückzahl vertreten, sondern auchintern meist größer aufgestellt. Daraus ergibt sich eine größere Vielfalt anqualifizierten Kräften aus den verschiedensten Fachbereichen. Dieser großeBewerberpool macht es suchenden Kanzleien trotz War for Talents in der Regelleichter, neue Mitarbeiter zu finden.Fazit: Mehr Fachkräfte für die Kanzlei gewinnenKanzleien auf der Suche nach qualifizierten Kräften sollten nicht zögern undsich die Vorteile der Mitarbeitersuche in städtischen Regionen zunutze machen.Wer auf den relevanten sozialen Medien mit ansprechenden und authentischenEinblicken ein Bild von sich als attraktiver Arbeitgeber entwirft, wird es schonbald schaffen, seine offenen Stellen mit qualifizierten Fachkräften zu besetzenund das Kanzleiwachstum voranzutreiben.Leidet auch Ihre Steuerkanzlei unter dem gegenwärtigen Fachkräftemangel? Siehaben Schwierigkeiten, Ihre vakanten Stellen zu besetzen und wollen sich voneinem erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt beiFilip A. Rutzen (https://rutzen-media.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Rutzen Media GmbHFilip RutzenE-Mail: mailto:karriere@rutzen-media.deWebseite: https://rutzen-karriere.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169551/5560242OTS: Rutzen Media GmbH