STELLUNGNAHME DER ALZHEIMER'S ASSOCIATION ZU DEN AUF DER AAIC 2023 BERICHTETEN PHASE-3-DATEN VON DONANEMAB

AMSTERDAM, 17. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die heute von Eli Lilly veröffentlichten Daten aus der klinischen Studie TRAILBLAZER-ALZ 2 mit Donanemab bei früher symptomatischer Alzheimer-Krankheit stellen einen wichtigen Fortschritt in der Alzheimer-Forschung und -Behandlung dar.

Die vollständigen Phase-3-Daten wurden auf der Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2023 in Amsterdam, Niederlande, und online veröffentlicht. Die Daten wurden gleichzeitig im Journal of the American Medical Association veröffentlicht.

Die Ergebnisse zeigten, dass Donanemab den kognitiven und funktionellen Abbau bei Menschen mit früher symptomatischer Alzheimer-Krankheit (entweder leichte kognitive Beeinträchtigung oder leichte Demenz) signifikant verlangsamte, und bestätigten die im Mai 2023 veröffentlichten Topline-Daten des Unternehmens. Bei der AAIC haben wir gelernt:

Der positive Behandlungseffekt nahm im Laufe der Studie im Vergleich zu Placebo weiter zu, wobei die größten Unterschiede zu Placebo nach 18 Monaten zu beobachten waren.

Bei Studienteilnehmern im frühesten Krankheitsstadium war der Nutzen mit einer Verlangsamung des Rückgangs um 60 % im Vergleich zu Placebo größer. Auch bei Patienten im fortgeschrittenen Stadium wurden signifikante Vorteile festgestellt.

Bei fast der Hälfte (47 %) der Studienteilnehmer im frühesten Krankheitsstadium, die Donanemab erhielten, war nach einem Jahr kein klinisches Fortschreiten festzustellen.

„Mit diesem umfassenderen Bild gibt es zusätzliche, überzeugende wissenschaftliche Beweise dafür, dass die gründliche Entfernung von Beta-Amyloid aus dem Gehirn mit einer signifikanten Verlangsamung des Krankheitsverlaufs bei Menschen im Frühstadium der Alzheimer-Krankheit einhergeht", sagte Maria C. Carrillo, Ph.D., Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung der Alzheimer's Association.

„Die Ergebnisse verdeutlichen, dass ein möglichst früher Behandlungsbeginn die Möglichkeit einer größeren positiven Wirkung bietet, aber auch, dass das Fortschreiten der Krankheit verlangsamt werden kann, selbst wenn die Behandlung später im Krankheitsverlauf begonnen wird", sagte Carrillo. „Diese Vorteile sind real und sinnvoll, denn sie geben den Menschen mehr Zeit, um am täglichen Leben teilzunehmen, unabhängig zu bleiben und Entscheidungen über die künftige Gesundheitsversorgung zu treffen."