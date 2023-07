Ölpreise geben zu Wochenbeginn nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Woche nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Montag 79,15 US-Dollar. Das waren 72 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung fiel um 66 Cent auf 74,76 Dollar.

Nach deutlichen Preisaufschlägen in den vergangenen Wochen haben die Erdölpreise zuletzt schwächer tendiert. Am Montag sorgten zum einen Wachstumszahlen aus China für Ernüchterung. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt war im zweiten Quartal schwächer gewachsen als erwartet. Schon seit einiger Zeit belastet das magere Wachstum der Volksrepublik die Stimmung an den Rohstoffmärkten.