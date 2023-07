Kurzfristig dürfte die Delta Air Lines weiter unter Druck stehen, Abschläge auf 45,14 und darunter sogar den 50-Wochen-Durchschnitt bei 43,59 US-Dollar kämen jetzt nicht überraschend. Gelingt an dieser Stelle eine Stabilisierung und Wiederaufnahme der aktuellen Kaufwelle, könnten im Anschluss Ziele bei 52,28 und darüber sogar um 55,34 US-Dollar ausgerufen werden. Geht es dagegen unter ein Niveau von 42,09 US-Dollar, müsste sicherlich noch einmal der 200-Wochen-Durchschnitt bei 39,60 US-Dollar als Unterstützung einspringen.

Fazit:

Potenzielle Trendwendestellen sind im Bereich von 45,14 und am EMA 50 bei 43,60 US-Dollar in der Delta Air Lines-Aktie zu suchen. Nach einer Stabilisierung könnten die aktuellen Monatshochs bei 49,81 und darüber die Verlaufshochs aus Mitte März 2021 bei 52,28 US-Dollar angesteuert werden. Entsprechend vielversprechend würde sich dann ein Long-Investment anbieten, als Zugvehikel könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB8JPH zum Einsatz kommen. Allein vom gegenwärtigen Niveau aus ergibt sich bei einem Anstieg an die Märzhochs aus 2021 bereits eine Renditechance von 57 Prozent, Ziele im Schein wurde bei 1,06 und 1,28 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings noch an dem zu ermittelnden Boden orientieren müssen, dieser steht bislang noch aus.