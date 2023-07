SocGen startet Rational mit 'Buy' - Ziel 855 Euro

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Rational mit "Buy" und einem Kursziel von 855 Euro in die Bewertung aufgenommen. Für langfristig orientierte Anleger sei nun die Zeit reif, sich mit der Aktie des Großküchenausrüsters zu beschäftigten, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum bei Rational werde durch die allmähliche Marktdurchdringung angekurbelt. Das operative Ergebnis und der Überschuss dürften in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich um 10 bis 11 Prozent pro Jahr wachsen./ck/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 18:20 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Die Rational Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 638,5EUR gehandelt.