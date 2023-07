MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Russland hat das internationale Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide übers Schwarze Meer aufgekündigt. Der Kreml begründete den Ausstieg aus der auch für andere Länder wichtigen Vereinbarung am Montag damit, dass eigene Forderungen nach einer Ausfuhrerlaubnis für russisches Getreide nicht erfüllt werden. Das Abkommen hatte es der Ukraine seit knapp einem Jahr ermöglicht, trotz des russischen Angriffskriegs mehr als 30 Millionen Tonnen Weizen, Mais und anderes Getreide ins Ausland zu verkaufen. Zudem drohte Kremlchef Wladimir Putin der Ukraine mit militärischer Vergeltung wegen eines neuen Angriffs auf die Brücke zur russisch besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Das Getreideabkommen war zwischenzeitlich mehrfach verlängert worden. Putin hatte in den vergangenen Tagen aber schon deutlich gemacht, dass er über die letzte Frist am Montag (23.00 Uhr MESZ) nicht mehr hinausgehen will. Kremlsprecher Dmitri Peskow kündigte an, dass Moskau die Abmachungen wieder einhalten werde, wenn seine Forderungen erfüllt seien. International gab es viel Kritik. UN-Generalsekretär António Guterres nannte das Abkommen einen "Leuchtturm der Hoffnung in einer aufgewühlten Welt". Der Stopp werde weltweit negative Auswirkungen auf die Ernährungslage haben. Vor allem in Afrika wird befürchtet, dass Getreide nun noch knapper wird.