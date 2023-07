Haspa BGM veräußert Gesellschaftsanteile an der R+S Group an den Schweizer Konzern NOKERA AG

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Die Haspa Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mbH(Haspa BGM) veräußert gemeinsam mit der Deutschen Beteiligungs AG hundertProzent der Geschäftsanteile der R+S Group an die NOKERA AG. Die NOKERA AG gehtmit der seriellen Fertigung neue Wege in der Bauwirtschaft und produziertbezahlbaren, qualitätsbewussten und klimaneutralen Wohnraum mit Holz auszertifizierter Forstwirtschaft. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung derKartellbehörden.Gemeinsam wollen die R+S Group und NOKERA den Markt rund um das nachhaltigeserielle Bauen erobern. Dabei liegt ein Fokus darauf, verschiedene Formenerneuerbarer Energien miteinander zu verbinden, zum Beispiel Photovoltaikanlagenund Wärmepumpen. "Die neue Partnerschaft mit der Schweizer NOKERA AG ist einbedeutender Meilenstein für uns und unterstreicht den anhaltenden Erfolg unsererbestehenden Geschäftsmodelle. Bereits in den letzten Jahren haben wir am Markteine steigende Nachfrage nach energieeffizienten und nachhaltigen Lösungen fürGebäudesysteme feststellen können", erklärt Ralph Burkhardt, Konzernchef derFuldaer R+S-Unternehmensgruppe. "Die herausragenden Kompetenzen, die sowohlNOKERA als auch die R+S Group mitbringen werden durch die künftige Partnerschaftweiter ausgebaut und sind in dieser gebündelten Form einzigartig in derBranche."Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen NOKERA und der R+S Group hat sich inden vergangenen Monaten intensiv entwickelt. Mit der Übernahme der R+SUnternehmensgruppe durch NOKERA gehen die beiden Unternehmen nun einen logischennächsten Schritt. "Die R+S Group ist hervorragend aufgestellt. Die vorliegendeExpertise spiegelt sich nicht nur im Projektportfolio wider, sondern gerade auchin den beschäftigten Menschen, die Ihr Know-how tagtäglich einbringen", teiltder NOKERA-Gründer und Verwaltungsratspräsident Norbert Ketterer mit. Erergänzt: "Umso wichtiger ist es, die bestehenden Niederlassungen und dasvorhandene Netzwerk weiter auszubauen und so die Standorte zu stärken. Durch dieR+S Unternehmensgruppe erweitert die NOKERA AG ihr Gesamtportfolio und erreichtdie nächste Stufe der vertikalen Integration."Carsten Röhrs, Geschäftsführer der Haspa BGM, betont: "Wir freuen uns sehr, fürdie R+S Group einen innovativen und ambitionierten strategischen Käufer gefundenzu haben, der das Unternehmen in den kommenden Jahren weiter voranbringen wird.Künftig können die Manager und Mitarbeiter der R+S Group ihre hohe Kompetenz inder Gebäudetechnik zusätzlich auch gewinnbringend im Wohnungsbau einsetzen." Er