Krankenstand in Niedersachsens Altenpflege auf Rekordniveau

Osnabrück (ots) - Krankenstand in Niedersachsens Altenpflege auf Rekordniveau



Auswertung der Barmer: 41 Fehltage im Jahr - Rückenleiden die häufigste Ursache



Osnabrück. Niedersachsens Altenpflegekräfte sind im vergangenen Jahr so oft

krankgeschrieben gewesen wie nie zuvor. Das geht aus Zahlen der Krankenkasse

Barmer hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vorliegen.

Durchschnittlich 41 Tage waren Beschäftigte in der niedersächsischen Altenpflege

demnach im Jahr 2022 krankgeschrieben. Das zeigen die Auswertungen von

Arbeitsunfähigkeitsdaten der erwerbstätigen Barmer-Versicherten aus dem

aktuellen Gesundheitsreport der Kasse.