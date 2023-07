FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax scheint am Dienstag zunächst weiter auf der Stelle zu treten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte höher auf 16 076 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax die runde Marke von 16 000 Punkten nach einem Test erfolgreich verteidigt, und war damit auch über der 50-Tage-Linie geblieben. Das Barometer für den mittelfristigen Trend läuft aktuell knapp unter 16 000 Punkten seitwärts.

Gestützt von der positiven Wall Street hatte sich der Dax am Montagnachmittag wieder merklich stabilisiert und seine Verluste eingedämmt. Die Anleger seien halbwegs zufrieden mit dem jüngsten Inflationsrückgang, erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Sie können sich so zunächst auf Unternehmenszahlen konzentrieren. Erst in der letzten Juli-Woche rückt die Geldpolitik mit Leitzinsentscheidungen wieder in den Fokus./ag/zb

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 16.091PKT gehandelt.