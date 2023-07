Novartis hebt erneut Jahresziele an - startet Aktienrückkauf

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis wird nach einem unerwartet starken zweiten Quartal erneut optimistischer für das Jahr. Die Schweizer erwarten nun für 2023 ein Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich, und das bereinigte operative Ergebnis soll im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen, wie Novartis am Dienstag in Basel mitteilte. Zuletzt hatte der Pharmakonzern ein Plus bei den Erlösen im mittleren einstelligen Prozentbereich und beim bereinigten Gewinn einen hohen einstelligen Prozentsatz angepeilt. Zudem kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Wert von bis zu 15 Milliarden US-Dollar an.

Im zweiten Quartal steigerte der Konzern seinen Umsatz dank guter Geschäfte mit neuen Arzneien um sieben Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar (12,1 Mrd Euro), zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Anstieg um neun Prozent.

Den größten Beitrag lieferte dabei wie üblich die Pharmasparte, aber auch die vor der Abspaltung stehende Tochter Sandoz legte zu. Das von Anlegern und Investoren viel beachtete operative Kernergebnis erhöhte sich um neun Prozent auf knapp 4,7 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb mit rund 2,3 Milliarden Dollar ein um 37 Prozent höherer Konzerngewinn übrig. Novartis begründet dies unter anderem mit geringeren Kosten für den Konzernumbau./mne/jha/

Die Novartis Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 89,80EUR gehandelt.