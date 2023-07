Nachdem der Platin-Future außerplanmäßig die Horizontalunterstützung von 972 US-Dollar Mitte Juni verlassen hatte, erfolgte ein Aufwärtstrendbruch mit Abwärtspotenzial an 906 US-Dollar. Tatsächlich fand das Industriemetall in diesem Bereich ausreichend Halt für einen Turnaround vor und stieg in den letzten Tagen dynamisch an seinen zuvor gebrochenen Aufwärtstrend im Bereich von 980 US-Dollar an. Das Ganze spielt sich bislang im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks ab, ein Wiedereintritt könnte aber wieder Bullen auf den Plan rufen und weitere Gewinne durchsetzen.

Schlüsselstelle erreicht