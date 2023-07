CDN Maverick Capital - Die Firma GroundTruth bereitet sich auf die Phase-I-Erkundung in den Lithium-Prospektionsgebieten bei Poncheville vor

Vancouver, British Columbia - 18. Juli 2023 / IRW-Press / CDN Maverick Capital Corp. („Maverick“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CDN; OTCQB: AXVEF; Frankfurt: 338B) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma GroundTruth Exploration die erste Erkundungsphase in den Lithium-Prospektionsgebieten bei Poncheville einleiten wird. Diese rund 65 km nordöstlich der Bergbaustadt Matagami gelegenen Prospektionsgebiete erstrecken sich über eine Grundfläche von knapp 40.000 Hektar und umfassen die Konzessionen Poncheville und Chabinoche.

Maverick und das Fachteam von GroundTruth haben ein umfangreiches Prospektionsprogramm geplant, um mögliche Lithium-Pegmatitvorkommen innerhalb dieser großen Liegenschaft zu kartieren bzw. aufzufinden. In beiden Konzessionsgebieten sind rund 90 Erkundungstraversen im Abstand von 1.000 m voneinander über insgesamt 400 Kilometer Wegstrecke geplant. Das Team ist mit Analysegeräten der Type SciAps 901Z LIBS ausgestattet. Damit können Lithium und Indikatorelemente vor Ort erkundet und Mischproben aus vorrangigen Ausbissen gesammelt werden. Dieser Ansatz wird dabei helfen, einen ersten geochemischen Lageplan der lithiumführenden Anomalien in unseren Konzessionsgebieten zu erstellen. Unter Einsatz von drohnengestützten Bildgebungsverfahren und Lidar-Messungen werden über den ersten ermittelten Zielen hochauflösende Orthofotos (Bildauflösung 5 cm - 7 cm Pixel) aufgenommen und digitale Geländemodelle (DEM) angefertigt.

Die Proben werden aufbereitet und einmal pro Woche vom Explorationscamp in die nahegelegene Aufbereitungsanlage von SGS in Val D‘or gebracht. Von hier aus erfolgt der Transport zum SGS-Labor in Burnaby (British Columbia), wo die Analyse stattfindet.

Adam Cegielski, der CEO von Maverick, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dieses umfangreiche Programm einleiten zu können. In der Region James Bay herrscht große Betriebsamkeit; viele Augen sind auf die jüngsten Aktivitäten und Entdeckungen gerichtet. Es gibt starke Anzeichen dafür, dass einige der bedeutendsten Entwicklungszüge in diesem Gebiet auch in unser Projektgelände hereinreichen. Während der ersten Phase wird unser Hauptaugenmerk vor allem auf dem Nachweis lithiumreicher Pegmatitvorkommen liegen. Sobald diese bestätigt wurden, werden im Rahmen einer zweiten Phase detaillierte Kartierungen, eine Prioritätenreihung der Zielzonen sowie erste Testbohrungen in den aussichtsreichsten Zonen vorgenommen.