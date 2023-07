Traction und F3 entdecken neue Uran-Verbreitungsmuster und radioaktive Findlinge in Hearty Bay

Ergebnisse aus dem Programm auf Isle Brochet unterstützen nachdrücklich das Vorhandensein von Uranmineralisierung in der Nähe der Insel und liefern neue Bohrziele für die Wintersaison 2024.

18. Juli 2023, Calgary, AB / IRW-Press / – Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FRA: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich, die Entdeckung von zwei linearen Uran-Verbreitungsmustern in subglazialem Geschiebemergel auf Isle Brochet bei Probenahme- und Schürfprogrammen in Hearty Bay im Herbst 2022 und Winter 2023 bekanntzugeben. Außerdem wurden sechs neue radioaktive Findlinge entdeckt, die Analyseergebnisse von bis zu 4,23 % U3O8 (Tabelle 1; Abbildung 1) lieferten. Das Programm war auf die Bestimmung des Quellgebiets der früher identifizierten uranhaltigen Findlinge (mit Analyseergebnisse von bis zu 8,23 % U3O8) auf Isle Brochet ausgerichtet, die als von Gletschern vom Athabasca Basin mitgerissen und auf die Insel transportiert interpretiert werden.

Tabelle 1. Ergebnisse der Findlingsproben in Hearty Bay.

Explorationstätigkeiten 2022 und 2023:

Das Vorhandensein mineralisierter Basalkonglomerat-Findlinge in den Findlingszügen der Isle Brochet ist ein starker Hinweis darauf, dass die Quelle der Findlinge am Rand des Athabasca Basin liegt oder mit einem Sandsteinausläufer außerhalb des Basinrandes verbunden ist. Das Diamantbohrprogramm vom Winter 2022 in Hearty Bay prüfte seismische Ziele im Meer, die als Sandsteinausläufer oder mit Sandstein gefüllte Strukturen außerhalb des derzeitigen Basinrandes interpretiert werden.

Bohrprüfungen ließen vermuten, dass die seismischen Ziele keine Sandsteinausläufer darstellen, und keine bedeutenden geochemischen Anomalien wurden identifiziert (Tabelle 2). Die Anstrengungen wurden daher für die Wintersaison 2024 wieder auf die Entwicklung von Bohrzielen am Rand des Athabasca Basins ausgerichtet. Diese Arbeiten begannen mit der Auftragsvergabe an Palmer, die ein „Base-of-Till-Programm“ (BoT) entwickelten und durchführten, das die beiden linearen Uran-Verbreitungsmuster in subglazialem Geschiebemergel enthüllte, das Vorhandensein von Uranmineralisierung nahe der Isle Brochet bestätigte und neue Ziele für die Bohrprüfung lieferte.