Life Plan Resorts schafft mit einem integrierten Pensionsplan das umfassendste Resort für gesundes Altern in der Welt

Das LPR-Resort liegt in einem wunderschönen, geschützten Korkwald in Benavente, angrenzend an das Naturschutzgebiet der Tajo-Mündung, einem der größten Feuchtgebiete Europas, und verfügt über ein 2,8 Kilometer langes, atemberaubendes Flussufer. Es wird in mehreren Phasen entwickelt, um eine harmonische Integration in die natürliche Umgebung zu gewährleisten.

Unbeschwertes Leben (Carefree Living)

Die Entscheidung von LPR, dieses außergewöhnliche Seniorenresort in Benavente, nur 35 Autominuten von der Hauptstadt Lissabon entfernt, zu errichten, wird durch die überzeugenden demografischen Gegebenheiten des europäischen Marktes gestützt. Da immer mehr Menschen Lösungen für den Ruhestand suchen, bei denen gesundes Altern, Sicherheit und Seelenfrieden im Vordergrund stehen, erkennt Life Plan Resorts die enorme Gelegenheit an, dieser Nachfrage gerecht zu werden.

Portugal bietet aufgrund seiner günstigen steuerlichen Anreize und der einzigartigen Positionierung des Landes als ideales Ziel für Rentner ein perfektes Umfeld für das LPR-Resort. Zusammen mit den niedrigen Lebenshaltungskosten, dem gemäßigten Klima und der hohen Sicherheit könnte Portugal das Florida Europas für Ruheständler werden.

LPR zelebriert das Leben und fördert einen aktiven, erfüllten Lebensstil für seine Bewohner. Durch ein sorgfältig konzipiertes Programm für gesundes Altern haben die Bewohner Zugang zu vier wesentlichen Komponenten: körperliche Gesundheit und Fitness, geistiges und kognitives Wohlbefinden, soziales Engagement und spirituelle Bereicherung.

Life Plan Resorts setzt sich für Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Wohnen ein. Das Resort wird grün-zertifiziert sein und umweltfreundliche Initiativen wie Solarenergie und Bio-Gärten integrieren.

Die Anlage mit seinen 1.400 Wohneinheiten wird ein beeindruckendes Spektrum an Dienstleistungen und Annehmlichkeiten bieten, die den Bewohnern einen lebendigen und bereichernden Lebensstil ermöglichen. Von luxuriösen Unterbringungsmöglichkeiten bis hin zu hochmodernen Gesundheitseinrichtungen können die Bewohner eine Reihe erstklassiger Angebote erwarten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten sind.