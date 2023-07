Am 7. Juli 2023 wurde das Wasserstoff-Joint-Venture zwischen der Thyssen-Krupp AG und Industrie De Nora unter dem Namen „Thyssen-Krupp nucera“ (TKN) an die Frankfurter Börse gebracht. Dabei ist TKN einer der weltweit führenden Anbieter von Elektrolyseanlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Der Bruttoerlös aus dem Börsengang in Höhe von rund 526 Millionen Euro fließt TKN zu und wird in das weitere Wachstum des Wasserstoffgeschäfts investiert. Die Mutter Thyssen-Krupp AG bleibt mit mindestens 50,2 Prozent an der Wasserstofftochter beteiligt. Darüber hinaus arbeitet die deutsche Bundesregierung an weiteren Subventionsinitiativen, die auch der Thyssen-Krupp AG zugutekommen. Der Stahlkonzern kann mit einer Förderung in Höhe von zwei Milliarden Euro rechnen, um seine Stahlproduktion grün umzubauen.

