Siemens Healthineers (DE000SHL1006) gehört mit einer Marktkapitalisierung von 58 Mrd. Euro zu den europäischen Top-Unternehmen der Medizintechnikbranche. Geht es nach den Analysten der SG, dann sollte Siemens Healthineers am 2.8.23 sehr solide Q3-Zahlen mit starken Umsatzwachstum in USA und China vermelden, zur positiven Performance sollten insbesondere die die Sparten Imaging, Advanced Therapies und das 2021 übernommene Krebsforschungsunternehmen Varian beitragen. Aus Sicht der Analysten sollten die weltweit strukturell wachsenden Endmärkte, die Innovationskraft bei Imaging und die Preismacht der Marktführerposition die Aktie unterstützen. Ihr 12-Monats-Kursziel beträgt 62 Euro, wer das aktuelle Kursniveau von 51 Euro zum defensiven Einstieg nutzen will, greift zum Zertifikat.

Discount-Strategie mit 8,1 Prozent Puffer (Dezember)