F3 Uranium und Traction entdecken neue hochgradige Gesteinsblöcke und Uranausbreitungsmuster bei Hearty Bay

Kelowna, BC – 18. Juli 2023 – F3 Uranium Corp. („ F3 Uranium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FUU – WKN: A3D5YM – FRA: X42) freut sich bekannt zu geben, dass die Bodenprobenahme- und Erkundungsprogramme bei Hearty Bay im Herbst 2022 und Winter 2023 zur Entdeckung von zwei linearen Ausbreitungsmustern von Uran im subglazialen Boden auf Isle Brochet sowie von sechs neuen radioaktiven Gesteinsbrocken mit einem Gehalt von bis zu 4,23 % U3O8 (Tabelle 1; Abbildung 1) geführt haben. Ziel des Programms war es, das Herkunftsgebiet der zuvor identifizierten uranhaltigen Gesteinsbrocken von Isle Brochet (mit Untersuchungswerten von bis zu 8,23 % U3O8) zu bestimmen, von denen man annimmt, dass sie durch Gletscher von der Grenze des Athabasca-Beckens mitgerissen und auf die Insel transportiert wurden.

Tabelle 1. Ergebnisse der Geröllproben aus Hearty Bay.

Falls Abbildung nicht angezeigt wird, hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2023_07_18_F3_News_1_21680f3d01.png

Falls Abbildung nicht angezeigt wird, hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2023_07_18_F3_News_2_043dbe541c.jpg

Explorationsaktivitäten in den Jahren 2022 und 2023:

Das Vorhandensein von mineralisierten Basalkonglomeratblöcken innerhalb der Isle Brochet-Blockzüge deutet stark darauf hin, dass die Quelle der Blöcke am Rand des Athabasca-Beckens liegt oder mit einem Sandsteinausläufer jenseits des Beckenrandes in Verbindung steht. Im Rahmen des Diamantbohrprogramms in Hearty Bay im Winter 2022 wurden meeresseismische Ziele getestet, die als Sandsteinausläufer oder sandsteingefüllte Strukturen jenseits des aktuellen Beckenrandes interpretiert wurden.

Die Bohrtests ergaben, dass die seismischen Ziele keine Sandsteinausläufer darstellten, und es wurden keine signifikanten geochemischen Anomalien festgestellt (Tabelle 2). Daher wurden die Bemühungen auf die Entwicklung von Bohrzielen für den Winter 2024 am Rande des Athabasca-Beckens ausgerichtet. Dies begann mit der Beauftragung von Palmer, der das Base-of-Till (BoT)-Programm entwickelte und durchführte, das die beiden linearen Ausbreitungsmuster von Uran im subglazialen Geschiebe enthüllte, das Vorhandensein von Uranmineralisierungen in der Nähe von Isle Brochet bestätigte und neue Zielgebiete für Bohrtests lieferte.