Atoss hebt die Prognose an - Aktie legt deutlich zu

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Personalsoftware-Spezialist Atoss hat sich nach guten Geschäften im ersten Halbjahr höhere Ziele für das laufende Jahr gesetzt. Sowohl der Umsatz als auch die Marge sollen höher ausfallen. Aus Analystensicht ist das neue Ziel aber noch zurückhaltend. An der Börse kamen die Nachrichten am Dienstag gut an. Mit einem Plus von 3,1 Prozent setzten sich Atoss-Aktien zu Handelsbeginn an die Spitze des SDax . Auf Jahressicht verbuchen sie einen Zuwachs von fast 54 Prozent.

Mit Blick auf das Zahlenwerk sprach Jefferies-Analyst Henrik Paganetty von einem "starken Wachstum", das seine Erwartungen für das zweite Quartal übertroffen habe. Gleiches gelte für die Marge des operativen Ergebnisses. Etwas schwächer als im Vorjahr sei hingegen der Auftragseingang ausgefallen. Die neue Prognose decke sich zwar mit seinen Erwartungen. "Wir glauben jedoch, dass sie eher konservativ ist, da das zweite Halbjahr in Bezug auf Umsatz und Marge in der Regel stärker ist als das erste", so Paganetty.