Wirtschaft Dax startet auf Vortagesniveau - Sommerloch an den Börsen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen verhalten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.045 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



"Die Stimmung auf dem Parkett bleibt positiv, das Allzeithoch bleibt in Reichweite", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Allerdings ist die Stimmung schon gefährlich positiv." Das verrate der Blick auf den "Fear and Greed"- Index.