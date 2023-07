Deutsche Bank Research hebt Vonovia auf 'Buy' - Ziel gesenkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Vonovia von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 27 auf 25 Euro gesenkt. Analyst Thomas Rothäusler wird in einer am Dienstag vorliegenden Studie optimistischer für den deutschen Wohnimmobilien-Sektor, der die Talsohle erreicht haben sollte. Er sieht gute Chancen, dass sich die Hauspreise im zweiten Halbjahr stabilisieren und Kapitalerhöhungen umgangen werden können. Vonovia würde seiner Ansicht nach von solch einer Stabilisierung am stärksten profitieren./tih/gl

Die Vonovia Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 19,27EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Deutsche Bank