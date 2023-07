Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 1,30 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Schaffer



- Projektpipeline umfasst 174 Objekte und ein Volumen von ca. 47,5 Mio. EUR - Fokus auf bezahlbaren und nachhaltigen Wohnbau



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Eigenheim Union AG planmäßig 24 Wohneinheiten des Projektes Diedersdorf fertiggestellt und an die Erwerber übergeben und damit den Vorjahreswert, in dem 16 Reihen- und Doppelhaushälften übergeben wurden, gesteigert. Aufgrund der damit umfangreicheren Projektrealisierung kletterten die Umsätze deutlich auf 8,80 Mio. EUR (VJ: 4,79 Mio. EUR). Neben der planmäßigen Projektrealisierung hat die Gesellschaft auch Fortschritte bei den anstehenden Projekten erzielt.



Im Fokus der Gesellschaft steht dabei die Errichtung von Wohnimmobilien auf eigenen und auf fremden Grundstücken. Ein besonderer Aspekt liegt dabei auf der Errichtung bezahlbaren Wohnraums im Ballungsraum Berlin-Brandenburg, was durch eine standardisierte Bauweise sowie durch eine zentrale Materiallogistik über die Marke Baustoffe Union erreicht wird. Neben dem ökonomischen Aspekt steht auch die ökologische Nachhaltigkeit im Fokus. Zum Einsatz kommen standardmäßig effiziente Dämmstoffe sowie regenerative Heizsysteme, womit auch die Betriebskosten niedrig gehalten werden können.

Der starke Umsatzanstieg hat zu einem ebenfalls starken Anstieg des EBIT auf 2,35 Mio. EUR (VJ: -0,31 Mio. EUR) geführt, auf dessen Basis erstmalig der Break-Even überschritten wurde. Ein Teil des Ergebnisses entstammt jedoch aus Fair Value-Zuschreibungen in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR, welche mit dem nun für den langfristigen Bestand geplanten Projekt Gräbendorf, zusammenhängen. Abzüglich des niedrigen Steueraufwands in Höhe von 0,02 Mio. EUR (VJ: 0,18 Mio. EUR) hat die Deutsche Eigenheim Union AG auch auf Ebene des Nachsteuerergebnisses mit 2,11 Mio. EUR (VJ: -0,63 Mio. EUR) den Break-Even übertroffen.



Die Projektpipeline der Gesellschaft umfasst derzeit 144 Einheiten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von etwa 39,5 Mio. EUR. Bei den derzeit beauftragten 32 Einzelobjekten ist von einem

Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rund 8,0 Mio. EUR auszugehen, so dass die Gesellschaft aktuell über ein gesichertes Umsatzvolumen von etwa 47,5 Mio. EUR verfügt. Unsere Prognosen der Geschäftsjahre 2023 bis 2025 bauen auf diese konkrete Pipeline auf, wir unterstellen aber auch, dass die Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren weitere Projekte dazugewinnen sowie die Anzahl der errichteten Einzelobjekte steigern wird.

Unsere Umsatzprognosen für 2023 in Höhe von 20,56 Mio. EUR sind durch die aktuelle Pipeline gut unterfüttert. Für die Prognosen der kommenden beiden Geschäftsjahre in Höhe von 25,00 Mio. EUR (GJ 2024) bzw. 29,67 Mio. EUR (GJ 2025) muss die Deutsche Eigenheim Union AG noch weitere Einzelobjekte gewinnen und die abgearbeiteten Projekte durch neue Projekte ersetzen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir, analog zum Umsatzanstieg, mit einem Anstieg des EBIT auf 4,05 Mio. EUR. Für die kommenden Geschäftsjahre rechnen wir, bei einer nahezu konstanten Entwicklung der EBIT-Marge, mit einer Fortsetzung der EBIT-Steigerung.



Im Rahmen unseres angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 1,30 EUR (bisher: 1,50 EUR) ermittelt. Neben der Überarbeitung unserer Schätzungen hat die Anhebung der gewichteten Kapitalkosten (WACC) zur Reduktion des Kursziels geführt. In der Anhebung des Diskontierungsfaktors sind sowohl ein höherer risikoloser Zinssatz als auch ein Anstieg der FK-Zinsen abgebildet. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27353.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 17.07.2023 (16:05 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 18.07.2023 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Deutsche Eigenheim Union Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,246EUR gehandelt.