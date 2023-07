Team von Eureka Lithium macht schnelle Fortschritte in der Tundra im hohen Norden in Quebec

Herr Jeffrey Wilson, seines Zeichens President und CEO von Eureka, sagt dazu: „Unser 15-köpfiges Team vor Ort, das von unserem Vertragspartner GroundTruth Exploration geleitet wird, hat in der Tundra von Nunavik einen guten Start hingelegt. Die Logistik, die für diese Region äußerst wichtig ist, wird mit militärischer Präzision abgewickelt, und die erste größere Probencharge wird in den kommenden Tagen zur Analyse eingereicht. Pegmatite sind hier reichlich vorhanden. Wir sind mit dem Beginn des Programms sehr zufrieden, was ein gutes Vorzeichen für die bevorstehende erste Phase im Gebiet Raglan ist, die in diesem Monat beginnt und bei der wir in den Gebieten Raglan West und Raglan South (siehe Abbildung 2) über strategisch wichtige Gebiete verfügen. Im Rahmen von Phase 1 werden wir in jedem Gebiet möglicherweise lithiumhaltige Pegmatitzonen mit hoher Priorität für offensive Folgearbeiten in Phase 2, einschließlich erster Bohrungen auf den besten Zielen, ermitteln.“

Technologiegestützte Exploration

Die Firma GroundTruth setzt ein hochqualifiziertes und erfahrenes Team von LCT-Pegmatit-Prospektoren ein, die alle bekannten und neu entdeckten Pegmatite in dieser wenig erkundeten Region untersuchen und beproben. Die Prospektoren orientieren sich mithilfe von GPS-fähigen Tablets, auf denen alle verfügbaren Daten, einschließlich Geologie von Quebec, Geochemie, ArcticDEM und Multispektral-Satellitenbilder, gespeichert sind, an Traversen, um die Ausbisse und die Zonen mit dem größten Potenzial präzise anzusteuern. Die Proben werden vor Ort mittels LIBS und XRF auf ihre Lithium- und Indikator-Geochemie analysiert, um während des Programms eine Nachverfolgung in Echtzeit zu ermöglichen. Bei den ermittelten vorrangigen Pegmatitzonen werden mit einer Drohne Messungen absolviert, um anhand Orthobildern und DEM eine hochauflösende 3D-Karte der Pegmatitsysteme zu erstellen.