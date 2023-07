Geerbtes und geschenktes Vermögen 2022 nach Rekordjahr 2021 um 14 % gesunken

WIESBADEN (ots) -



- Verschenktes Betriebsvermögen hat sich nach Spitzenwert im Vorjahr mehr als

halbiert

- Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer 2022 um 2,6 % gestiegen



Im Jahr 2022 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Vermögensübertragungen

durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 101,4 Milliarden Euro veranlagt.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sank das steuerlich

berücksichtigte geerbte und geschenkte Vermögen damit um 14,0 % gegenüber dem

Vorjahr 2021, in dem es den Höchstwert seit 2009 erreicht hatte. Das geschenkte

Vermögen sank im Vergleich zum Vorjahr um 23,6 % auf 41,7 Milliarden Euro.

Nachdem das geschenkte Vermögen seit 2016 gesunken war, stieg es im Jahr 2021

deutlich an und sank im Jahr 2022 auf das Niveau von 2018. Für den Rückgang war

vor allem das verschenkte Betriebsvermögen ausschlaggebend. Dieses halbierte

sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr (-53,7 %) und sank auf 12,4 Milliarden Euro,

nachdem es sich im Vorjahr mehr als verdoppelt hatte. Dadurch rangierte bei den

Schenkungen im Jahr 2022 das verschenkte Grundvermögen mit 14,9 Milliarden Euro

(+5,2 % zum Vorjahr) an erster Stelle, gefolgt von dem verschenkten übrigen

Vermögen mit 13,6 Milliarden Euro (+6,4 % zum Vorjahr).