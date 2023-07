Lösungen für die digitale Herausforderung im Mittelstand live erleben (FOTO)

München (ots) - Der DIGITAL FUTUREcongress am 28.09.2023 im MTC München zeigt

auf vier Bühnen, wie Digitalstrategien entstehen und wie Führung auch in

digitalen Zeiten gelingt



Bereits zum dritten Mal können Geschäftsleitung und IT-Verantwortliche in einer

kompakten Präsenzveranstaltung für Business-Digitalisierung beim DIGITAL

FUTUREcongress (DFC) in der bayerischen Landeshauptstadt aktuelle und

zukunftsweisende Strategien, Softwarelösungen, Best Practices und digitale

Mitarbeiterintegration für den Mittelstand aktiv erleben.





Das Format bietet interessierten EntscheiderInnen Trends und Inspirationen zuden Themen Digitale Transformation, IT-Strategien, Förderprojekte,Personalgewinnung bzw. -bindung, Management, Organisation undProzessoptimierung. Unter anderem durch die Präsentation unterstützenderMethoden wie KI und ChatGPT, IoT, Low Code-Plattformen, Robotik, Datensicherheitund -analytics, Hybrid & Remote Work, Cloud Computing, Dokumentenmanagement,Online Marketing, Sales Tools, Human Ressource-Anwendungen etc.Zu den diesjährigen Top Speakern zählen bekannte Persönlichkeiten wieSarah Yvonne Elsser. Die TV-Moderatorin und Kommunikationsexpertin gründetebereits 2018 ihre eigene B2B Content Marketing-Firma und hilft unter dem Label"Tech Well Told" mit ihrem Team als "Nerd-Dolmetscherin" komplexe Lösungen,Produkte und Innovationen so zu vermitteln, dass sie verstanden und angenommenwerden können.Barbara Messer ist Gewinnerin des Europäischen Trainingspreises in Gold desBDVT, 25-fache Buchautorin, Speaker, Coach, Trainerin, Ausbilderin, Consultant,Macherin und Ideenquelle zugleich. Ihre Expertise zeigt sie durch zahlreichenationale wie internationale Auszeichnungen und Preise.Jan Philip Berg ist Keynote-Speaker, Autor und Experte für smartes Recruiting &Employer Branding. Seinen Erfahrungsschatz sammelte er in über 3.000Einstellungen und mehr als 60.000 generierten Bewerbungen für KMUs und Konzernewie zum Beispiel Rewe oder Continental.Dr. Alexander Hildenbrand, Architekt für Employee Experience, adressiert mitLeidenschaft die Themen Kultur, Raum und Technologie im Unternehmen, umPotenziale aufzuzeigen. Lange für den Digital-Workplace bei Wacker-Chemieverantwortlich, weiß er, von was er spricht.Stefan Bronder ist Agenturinhaber und Berater mit knapp 20 Jahren Erfahrung imBereich Marketing und Vertrieb in diversen Wirtschaftspositionen. AlsVorstandsmitglied im BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland setzter sich für die Förderung wirtschaftlicher und ideeller Interessenmittelständischer Unternehmen ein und steht seit 2020 auf der Liste "ERFOLG500".Der DFC richtet sich an die 1. und 2. Führungsebene aus ganz Süddeutschland. Zuerleben sind über 40 Keynotes und praxisrelevante, teils branchenorientierte,(Impuls-)Vorträge auf den Fokus-Bühnen Digitale Transformation und IT-Strategie,Cloud- und Infrastrukturtechnologien, Datenmanagement und Analytics sowieIT-Sicherheit und Risikomanagement. Daneben gibt es usergerechte Masterclasses,Gelegenheiten zum interdisziplinären Networking und Austausch mit anderenBesucherInnen sowie mehr als 50 Ausstellern oder spezialisierten Fachleuten.In Kooperation mit der BVMID verleiht der DFC erstmals auch einenUnternehmer-Award, dessen Siegerehrung live auf dem Event stattfindet. Ziel desWettbewerbs ist es, die erfolgreichsten Digitalisierungsprojekte der Regionanderen Mittelständlern transparent und zugänglich zu machen. Online-Bewerbungenzu den Kategorien Anwender und Anbieter sind noch bis 14. September 2023 auf derWebseite des DFC und des BVMID möglich.Der Ausrichter setzt am 28. September im MTC auf Nachhaltigkeit, etwa durchwiederverwendbare Materialien in der Standflächengestaltung, und bestmöglicheAbfallvermeidung.Weitere Informationen und Tickets unterhttps://muenchen.digital-futurecongress.de