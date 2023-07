LeasePlan Kfz-Versicherungsbilanz Reparaturkosten bei Fahrzeugen stark gestiegen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Obwohl sich die Frequenz* der Kfz-Schäden im vergangenen Jahr

in der Vollkasko- und Teilkaskoversicherung insgesamt nicht wesentlich verändert

hat, haben sich die Reparaturkosten im Vergleich zu 2021 deutlich erhöht - in

der Vollkaskoversicherung um knapp 25 % und in der Teilkasko um mehr als 8 %. So

lautet das Ergebnis der LeasePlan Kfz-Versicherungsbilanz für das Jahr 2022.



Die Versicherung

(https://www.leaseplan.com/de-de/flottenversicherung/kfz-flottenversicherung/)

der Kundenfahrzeugflotte zählt zum Full-Service-Dienstleistungsangebot des

Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieters, der gleichzeitig als

Flottenversicherungsmakler agiert. Nun hat das Unternehmen eine umfangreiche

Schadenbilanz über die Anzahl der Schäden, die Schadenfrequenzen* und die Höhe

des Schadenaufwands vorgelegt. 2022 hat LeasePlan Deutschland mehr als 46.000

Kfz-Schäden abgewickelt, die Reparaturkosten verursacht haben.