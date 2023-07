KREISEL Electric und CutPower schließen Partnerschaft für 250 neue Ladesäulen bis Jahresende

Rainbach (ots) - KREISEL Electric und CutPower schließen eine wegweisende

strategische Partnerschaft zur Förderung der Elektromobilität. Im Rahmen dieser

Zusammenarbeit werden bis zum Jahresende insgesamt 250 CHIMERO Ladesäulen in

Betrieb genommen. Den erfolgreichen Startschuss bilden die ersten in Betrieb

genommenen sogenannten CutPower-Tower bei Burger King in Flensburg. Diese

Partnerschaft ebnet den Weg für den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur in

Deutschland und Österreich.



Der innovative CutPower-Tower basiert auf dem bewährten KREISEL High Power

Charger, CHIMERO, der durch seine integrierte Batterie eine Schnellladeleistung

bei geringem Netzanschluss ermöglicht. Im Gegensatz zum herkömmlichen CHIMERO

werden die CutPower-Tower mit einer speziell entwickelten Träger-Bodenplatte aus

recyceltem, klimaneutralem Beton kombiniert, die zugleich das Licht- und

Dachsystem integriert. Diese innovative Lösung minimiert den Bedarf an

herkömmlichen, tonnenschweren Betonfundamenten und konventionellen

Tiefbauarbeiten.