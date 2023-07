Neuer Optimismus Deutsche Maschinenbauer rechnen nicht mit einer globalen Rezession

Frankfurt am Main (ots) -



- PwC Maschinenbau-Barometer: Verunsicherung bestimmt die Branche

- Umsatzprognose rückläufig

- Unternehmen begegnen Kostendruck mit Effizienzprogrammen

- Digitalisierungsbedarf bei Produktionsprozessen



Die Verunsicherung im deutschen Maschinen- und Anlagenbau ist mit Händen zu

greifen. Seit Jahresbeginn hat sich der Anteil der Pessimist:innen in den

Führungsetagen wieder erhöht. Rund vier von zehn Entscheider:innen blicken

besorgt auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Dieses Stimmungsbild

spiegelt sich konkret auch in der Umsatzprognose für die Gesamtbranche wider:

sie ist nach einem Anstieg zu Beginn des Jahres wieder ins Minus gedreht.

Positiver zeigt sich die exportorientierte Branche bei der Erwartung an die

Weltwirtschaft, wie das aktuelle Maschinenbau-Barometer der Wirtschaftsprüfungs-

und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) zeigt.