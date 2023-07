DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aroundtown von 2,50 auf 1,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler wird in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie optimistischer für den deutschen Wohnimmobilien-Sektor, der die Talsohle erreicht haben sollte. Im Gewerbebereich favorisiert er derweil defensive Marktteilnehmer mit starkem Mietwachstum. Für Aroundtown bleibt er aber vorsichtig gestimmt wegen der hohen Verschuldung. Es sei noch zu früh, um mit der Aktie ins Risiko zu gehen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 04:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 1,286EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1,50

Kursziel alt: 2,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m