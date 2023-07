Neues ESG-Whitepaper Vom Reporting zum strategischen Nachhaltigkeitsmanagement

Norderstedt (ots) - Alle relevanten Daten rund um die Themen Environment, Social

und Governance aufzubereiten, zu analysieren und transparent zur Verfügung zu

stellen ist das A und O, um die gesetzlichen Pflichten zur

Nachhaltigkeitsberichtserstattung erfüllen zu können. Ein effizientes,

toolgestütztes Datenmanagement bringt Unternehmen aber noch viel mehr. Wie ein

neues Whitepaper von Lufthansa Industry Solutions zeigt, hilft es ihnen

zusätzlich dabei, die eigene Wettbewerbsfähigkeit durch ein strategisches

Nachhaltigkeitsmanagement dauerhaft zu sichern.



Zahlreiche Gesetze und Richtlinien auf nationaler wie auf europäischer Ebene

verpflichten Unternehmen in Deutschland zur Nachhaltigkeit. Konzerne, aber auch

Mittelständler, müssen in jährlich zu veröffentlichenden Berichten nachhaltiges

Wirtschaften in den Bereichen Environment, Social und Governance (ESG)

dokumentieren und offenlegen. "Um dieses Ziel zu erreichen, ist die

Zusammenführung relevanter Daten unerlässlich", sagt Thomas Nock, Business

Director Logistics bei Lufthansa Industry Solutions (LHIND).