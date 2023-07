Biosimilars sind feste Größe des Arzneimittelmarktes (FOTO)

München (ots) -



- Nachahmerprodukte erreichen hohe Marktanteile - ohne politische Eingriffe

- Investitionen in Forschung und Entwicklung benötigen verlässliche

Rahmenbedingungen



Die Zahl von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln auf dem deutschen

Markt wächst kontinuierlich: 37 Biopharmazeutika - davon 30 Originalprodukte und

7 Biosimilars - kamen im vergangenen Jahr hinzu. Damit sind nun 398

Biopharmazeutika für den deutschen Markt zugelassen, berichtet der Verband der

forschenden Arzneimittelhersteller (vfa) in seinem aktuellen Biotech-Report.(1)

Auch die Nachahmerpräparate von Biopharmazeutika, die nach Patentablauf der

Originalpräparate entwickelt werden dürfen, sind heute eine feste Größe auf dem

Arzneimittelmarkt: Nicht nur wächst ihre Zahl stetig, sondern auch ihr

Marktanteil im Vergleich zu Original-Biopharmazeutika nimmt von Jahr zu Jahr zu.

"Die positive Entwicklung bei den Biosimilars zeigt deutlich, dass ein

regulativer Eingriff der Politik völlig unnötig ist", sagt Manfred Heinzer,

Geschäftsführer der Amgen GmbH. "Wenn nun im August die automatische

Substitution in der Apotheke eingeführt wird, wird sie mehr Verunsicherung als

Effekt bringen."