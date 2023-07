Hamburg (ots) -



- Lidl und Kaufland Online Retail Media Zielgruppen sind für programmatische

Kampagnen exklusiv über The Trade Desk verfügbar

- Die neue Partnerschaft ermöglicht bessere Zielgruppenansprache und optimierte

Kampagnenausspielung

- Retail Media ist einer der am schnellsten wachsenden Sektoren in der digitalen

Werbeindustrie



Schwarz Media, die Retail-Media-Einheit der Schwarz Gruppe, einer der weltweit

führenden Handelsgruppen, und der weltweit führende Anbieter von

Werbetechnologien The Trade Desk gaben heute bekannt, eine strategische

Partnerschaft geschlossen zu haben, um den Lidl-Onlineshop und

Kaufland-Marktplatz für die Aussteuerung und Erfolgsmessung digitaler

Werbekampagnen im offenen Internet einzusetzen. Mit Hilfe der umfangreichen

Reichweite von Schwarz Media können Werbetreibende über die Plattform von The

Trade Desk ihre Zielgruppen genauer und kanalübergreifend adressieren und dank

der deterministischen Zielgruppenansprache besser erreichen.





Retail Media entwickelt sich zu einem der am schnellsten wachsenden Sektoreninnerhalb der digitalen Werbeindustrie mit einem Umsatzpotenzial von 25Milliarden Euro bis 2026 (so Prognosen des IAB Europe (https://iabeurope.eu/all-news/new-research-from-iab-europe-and-microsoft-on-retail-media-in-europe/) ).Durch diese neue Partnerschaft können Werbungtreibende perspektivisch denEinfluss digitaler Anzeigen auf den direkten Verkauf messen und Kampagnen somitnahezu in Echtzeit optimieren. Insbesondere kann dadurch auch der Einfluss vonWerbung auf den schnell wachsenden Kanälen Connected TV und Digital Out-of-Homemessbar und effektiver optimiert werden."Retail Media bietet Advertisern die Gelegenheit, das Potenzial datengetriebenerWerbung im offenen Internet zu heben und dadurch die Segmentierung, Aussteuerungsowie Erfolgsmessung erheblich präziser zu gestalten. Durch unsere neuePartnerschaft mit Schwarz Media können Werbetreibende diese wertvollen Daten fürihre Kampagnen aktivieren, um die richtigen Zielgruppen zu erreichen und durchpräzise Erfolgsmessung den Einfluss ihrer Marketingaktivitäten zu belegen", sagtSamantha Jacobson, Chief Strategy Officer, EVP, bei The Trade Desk."Retail Media hebt das Marketing im Open Web auf ein neues Level, denn es bietetWerbungtreibenden und -adressaten mit der Ausspielung deutlich relevantererWerbung einen nachweislichen Mehrwert. Es ist unser Anspruch, diese Entwicklungentsprechend der detaillierten deutschen Datenschutzvorgaben umzusetzen unddabei an höheren Standards als marktüblich auszurichten. Wir freuen uns, mit TheTrade Desk, die Pionierarbeit in der Branche leisten, zusammenzuarbeiten", sagtRobert Jozic, Geschäftsführer der Schwarz Media.Über The Trade Desk:Das Technologie-Unternehmen The Trade Desk(TM) ermöglicht Marken und Agenturenden Einkauf digitaler Werbung. Über die cloud-basierte Self-Service-Lösungkönnen Mediaeinkäufer datengetriebene Werbekampagnen auf diverse Formate undüber unterschiedliche Endgeräte aussteuern und optimieren. Integrationen mitwichtigen Daten-, Mediainventar- und Publisher-Partnern gewährleisten einemaximale Reichweite für unabhängige, datenbasierte Einkaufsentscheidungen.Enterprise APIs ermöglichen den Kunden individuelle Entwicklungen, die auf derCloud-Plattform aufbauen. The Trade Desk hat seinen Hauptsitz in Ventura,Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Fürmehr Informationen, besuchen Sie http://thetradedesk.com oder folgen Sie uns auf Facebook (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_TheTradeDesk&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=hdTKIiDJdOViuy4zCHOq-A&m=Opf7LAE014O3hN4KdCqEw-KjV3yt4jQXIWWiJEHhHrA&s=MgKSyF3jQr6yJPeCRghcHKuU0cHzFZidI7Q7BE1yw0Q&e=) , Twitter (https://twitter.com/TheTradeDesk) undLinkedIn (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_892001_&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=hdTKIiDJdOViuy4zCHOq-A&m=Opf7LAE014O3hN4KdCqEw-KjV3yt4jQXIWWiJEHhHrA&s=57SfTL71msE3g5Wyvc7LlTMyLNx3w-vwxMZhdpGieVI&e=) .Über Schwarz Media:Schwarz Media ist ein Unternehmen der Schwarz Gruppe. Diese ist mit 575.000Mitarbeitern in 32 Ländern eine der weltweit führenden Handelsgruppen. Diebeiden Handelssparten Lidl und Kaufland bilden die Säulen imLebensmitteleinzelhandel mit weltweit 13.700 Filialen. Darüber hinaus ist dieSchwarz Produktion in der Lebensmittelherstellung und PreZero im Bereich derUmweltdienstleistungen aktiv. Mehr unter: http://www.media.schwarzPressekontakt:Pressestelle The Trade DeskChristian FeuringE-Mail: mailto:thetradedesk@piabo.netTel: +49 172 5311 843Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131144/5560712OTS: The Trade Desk