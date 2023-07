BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält bei großer Hitze eine Arbeitsweise mit Siesta aus gesundheitlichen Gründen für sinnvoll. "Siesta in der Hitze ist sicherlich kein schlechter Vorschlag", schrieb Lauterbach am Dienstag auf Twitter. Zuvor hatte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu so einer Arbeitsweise geraten. "Wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren: Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen, ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten", sagte Verbandschef Johannes Nießen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Lauterbach sieht in der Frage allerdings nicht die Politik gefordert. "Das sollten aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst aushandeln", so der Gesundheitsminister. "Medizinisch sicher für viele Berufe sinnvoll."

FDP-Gesundheitspolitiker Lars Lindemann sagte der dpa: "Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit in vollem Umfang - trotz Siesta - erledigen, kann der Vorschlag von Johannes Nießen das Arbeiten an sehr heißen Tagen erleichtern, die Arbeitsleistung verbessern und obendrein den Gesundheitsschutz erhöhen." Die Politik solle sich aber nicht einmischen. "Über den Vorschlag kann man sicherlich diskutieren, jedoch sollte die Entscheidung bei den Unternehmen, Firmen oder auch Behörden am Ende selbst liegen - in Absprache mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern."/bw/DP/jha