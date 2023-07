R+V steuert zurück auf Wachstumskurs (FOTO)

Im ersten Halbjahr verzeichnete die R+V Versicherung noch einen leichten Beitragsrückgang. Doch die Zeichen für das Gesamtjahr stehen für den Versicherer der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken auf Wachstum.



Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren auch im 1. Halbjahr 2023 weiterhin herausfordernd: Der Krieg in der Ukraine hält unvermindert an, die Rezession und eine weiterhin hohe Inflation beeinträchtigen branchenweit das Versicherungsgeschäft. Für das Gesamtjahr ist der R+V-Vorstandsvorsitzende Norbert Rollinger trotz dieser Widrigkeiten zuversichtlich: "Sofern sich das konjunkturelle Umfeld nicht weiter eintrübt, werden wir dieses Jahr in der inländischen Erstversicherung voraussichtlich mit einem leichten Beitragsplus von zwei bis drei Prozent beenden und damit auch wieder Marktanteile gewinnen."