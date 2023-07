WARBURG RESEARCH stuft Baywa auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Baywa vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das zweite Quartal des Mischkonzerns dürfte stark ausgefallen sein, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des nicht mehr ganz so günstigen Umfeldes dürften die Rekordzahlen aus dem Vorjahr aber nicht mehr erreicht werden./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BayWa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 37,35EUR gehandelt.