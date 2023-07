UBS stuft DocMorris auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris auf "Sell" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Eine in Deutschland neu eingeführte Möglichkeit zur Einlösung mit der Gesundheitskarte sei zunächst kein "Game Changer" im Einführungsprozess für E-Rezepte, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Einlösungsweg begünstige aber stationäre Apotheken, was das Risiko für den erwarteten Marktanteil von Online-Versendern erhöhe./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 19:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 19:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 49,78EUR gehandelt.