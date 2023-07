Unternehmensplanung und -analyse in völlig neuen Dimensionen (FOTO)

Dortmund/Unterschleißheim, München (ots) - CANEI und die MRM Distribution bilden

strategische Partnerschaft für den Vertrieb von KI-gestützter

Controlling-Software



- klarer Wettbewerbsvorteil für kleine und mittelständische Betriebe- CANEI

macht betriebswirtschaftliche Beratung zugänglicher, effizienter und präziser

- MRM unterstützt mit starkem Partnernetzwerk die CANEI-Kunden auf dem Weg zur

digitalen Transformation





CANEI und MRM haben Partnerschaftsverträge unterzeichnet: CANEI, Entwicklereiner KI-gestützten Controlling Software, wird diese künftig über MRMvertreiben.CANEI AG hat den Bereich der betriebswirtschaftlichen Unternehmensberatungdigitalisiert und setzt mit innovativer Software und jahrzehntelangerBeratungsexpertise neue Maßstäbe. Mit den intuitiven CANEI-Software-Tools wurdenProdukte zur "Übersetzung" der BWA und Summen- und Saldenliste entwickelt,welches dem Unternehmer in Sekundenschnelle ein Dashboard liefert und diefinanziellen Möglichkeiten sowie nötigen Handlungsfelder sichtbar macht. Darüberhinaus kann der Unternehmer in der erweiterten Softwareversion innerhalbkürzester Zeit selbst oder mithilfe des CANEI Expertenteams einen integriertenBusinessplan und ein automatisiertes Reporting für Gesellschafter undFinanzierungspartner erstellen.Als erfahrener Vertriebspartner unterstützt die MRM vor allem kleine undmittelständische Unternehmen ganzheitlich auf dem Weg zur digitalenTransformation. Für MRM ist die Zusammenarbeit mit CANEI ein wichtiger nächsterSchritt auf dem Weg zu einem Anbieter umfassender Lösungen und Services."Durch den Einsatz unserer innovativen Software können Unternehmen ihreEntscheidungsprozesse optimieren und ihre Performance auf ein neues Niveauheben. Wir wollen die betriebswirtschaftliche Beratung zugänglicher, effizienterund präziser machen. Dank der Expertise der MRM Distribution imSoftware-Vertrieb und dem breit aufgestellten Händlernetzwerk, können wir nochnäher auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und ihnen maßgeschneiderteLösungen anbieten", erklärt Marcus Linnepe, CEO der CANEI AG.Christian Bedel, Geschäftsführer der MRM Distribution fügt hinzu: "Wir freuenuns sehr über die neugewonnene Partnerschaft mit CANEI und sind stolz darauf,unser Portfolio mit der KI-gestützten Controlling Software ergänzen zu können.Die Lösungen von CANEI ermöglichen die Unternehmensplanung und -analyse invöllig neuen Dimensionen - davon können unsere Kunden ab sofort profitieren." ZuBeginn der Partnerschaft geben CANEI und die MRM Distribution IhrenFachhandelspartnern nach Vorstellung der Produkte die Möglichkeit, die Lösung in