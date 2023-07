BARCLAYS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air Liquide von 189 auf 183 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den jüngsten Vorabveröffentlichungen zur Berichtssaison der Chemiebranche passte Analyst Alex Stewart seine Schätzungen für mehrere Konzerne in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach unten an. Von den Berichten des zweiten Quartals erwartet er sich vor allem die Antwort auf die Frage, ob die Kunden Preisnachlässe verlangten oder der generelle Ergebnisrückgang schlicht Folge geringerer Nachfrage sei./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

