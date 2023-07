PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich nach den Verlusten zu Wochenbeginn am Dienstag etwas stabilisiert. Zu mehr als einer kleinen Gegenbewegung reichte es aber nicht. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag knapp 0,1 Prozent auf 4360,10 Punkte. Der französische Cac 40 legte um 0,07 Prozent auf 7296,43 Punkte zu, während der britische FTSE 100 0,25 Prozent auf 7425,29 Zähler gewann.

Marktteilnehmer sprachen von einem abwartenden Geschäft. Zunächst gelte es, die weitere konjunkturelle Entwicklung und den Verlauf der Berichtssaison abzuwarten, betonte Analyst Pierre Veyret vom Broker Activ Trades. Zudem halte man sich vor den Sitzungen von Europäischer Zentralbank und US-Notenbank in der kommenden Woche zurück. "Die geldpolitischen Beschlüsse und Aussagen auf den Pressekonferenzen sind durchaus in der Lage, den entscheidenden Ausschlag in die eine oder andere Richtung zu geben", so Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Marktes.