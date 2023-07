Ford Transit und E-Transit treten 2024 mit neuen digitalen Ford Pro-Funktionen und höherer Leistungsfähigkeit an (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) -- Ford Pro stattet die erfolgreichen Nutzfahrzeuge der Transit- undE-Transit-Familie ab Sommer 2024 mit umfassend aufgewertetenKonnektivitätslösungen aus- Verbesserungen umfassen 5G-Internet-Zugang, Ford Power-Up-Aktualisierungen"Over the Air", 12-Zoll-Touchscreen sowie pfiffige Bedienerleichterungen fürden Auslieferverkehr- Höhere Vorderachslast, neues Achtgang-Automatikgetriebe und leichtere Chassiserhöhen die Ladekapazitäten und verbessern Handling, Leistungsfähigkeit undEffizienz- Neue Modelle mit attraktivem Upfit Integration System fürFahrzeug-Aufbauhersteller und Anbieter von Spezialfunktionen- Aufgewertete Transit- und E-Transit rollen ab Sommer 2024 zu den Kunden; FordPro-Partner nehmen Bestellungen ab Ende Juli 2023 entgegenFord Pro wertet seine Transit- und E-Transit-Modelle* mit höhererLeistungsfähigkeit und noch größeren Produktivitätsvorteilen weiter auf. Dieweltweit meistverkaufte Transporter-Familie(1) tritt ab Sommer 2024 serienmäßigmit deutlich verbesserten Konnektivitätslösungen und umfassenderen FordPower-Up-Möglichkeiten an. Sie halten die Software der leichten Nutzfahrzeugevia drahtlosen "Over the Air"-Updates auf aktuellem Stand. IntelligenteFunktionen sollen insbesondere Fahrern im Auslieferverkehr die Arbeit spürbarerleichtern. Hinzu kommen eine Achtgangautomatik sowie Optimierungen imChassisbereich. Sie steigern die Nutzlast einiger Modellvarianten und verringerndarüber hinaus auch den finanziellen und zeitlichen Aufwand fürService-Arbeiten. Dies wirkt sich auch auf die Wirtschaftlichkeit und Effizienzder Baureihe positiv aus. Die Ford Pro-Partner nehmen Bestellungen bereits abEnde Juli entgegen. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge soll Mitte 2024beginnen."Ford steht seit acht Jahren in Folge an der Spitze der europäischenNutzfahrzeug-Hersteller. Wir suchen fortlaufend nach neuen Wegen und Lösungen,die unseren Kunden weitere Vorteile bieten", erläutert Hans Schep,Geschäftsführer von Ford Pro Europa. "Wir kennen den Nutzfahrzeug-Markt so gutwie kaum ein anderer und nutzen dieses Know-how, damit die jüngsteEntwicklungsstufe des Transit mit noch höherer Produktivität an den Start geht -durch weiter verbesserte Fahrzeug-Eigenschaften und leistungsfähigere digitaleFunktionen, die das Ford Pro-Ökosystem noch effektiver unterstützen."Optimierte Technologielösungen serienmäßig ab WerkHochmoderne Konnektivität gewinnt im Nutzfahrzeug-Segment branchenübergreifendeine immer größere Bedeutung, denn sie wirkt sich unmittelbar auf dieProduktivität und damit auf die Wirtschaftlichkeit der Firmenflotte aus. Ausdiesem Grund erweitert Ford Pro ständig die digitale Leistungsfähigkeit der