VicOne, Panasonic Automotive Systems & Trend Micro gewinnen gemeinsam den Informa Tech Automotive Award 2023 in der Kategorie "Collaborative Partnership of the Year" (FOTO)

Dallas (USA), Taipeh (Taiwan), Yokohama/Shinjuku (Japan) (ots) - Partner

schaffen gemeinsam eine leistungsfähige Virtualisierungs-Sicherheitslösung für

die Automobilbranche, mit der softwaredefinierte Fahrzeuge einfach & sicher

entwickelt werden können



VicOne, Panasonic Automotive Systems und Trend Micro wurden für ihre

erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Informa Tech Automotive Award

(https://wardsauto.informa.com/informa-tech-automotive-awards/) 2023 in der

Kategorie "Collaborative Partnership of the Year" ausgezeichnet. Die Informa

Tech Automotive Awards würdigen die besten Talente, Unternehmen, Produkte und

Dienstleistungen im Automobilsektor, und die Jury hat die drei Unternehmen für

ihre Technologieführerschaft und Innovation bei der Entwicklung einer

Virtualisierungs-Sicherheitslösung für softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs)

ausgezeichnet.