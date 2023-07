Deutsche Anleihen legen deutlich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Bis zum Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,62 Prozent auf 133,91 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,41 Prozent. Auch in anderen Euroländern gingen die Kapitalmarktzinsen zurück.

Fachleute und Marktteilnehmer stellen sich gegenwärtig die Frage, wie deutlich die EZB ihre Leitzinsen noch anheben wird. Aktuell werden an den Märkten zwei weitere Anhebungen, vermutlich auf den nächsten beiden Zinssitzungen im Juli und September, erwartet. Äußerungen wie die von Knot lassen es aber fragwürdig erscheinen, ob die EZB ihre Zinsen nach dem Sommer weiter anheben wird.

Schon seit einigen Tagen erhalten Bundeswertpapiere Auftrieb. Auch hier liegt der Grund in der Geldpolitik, allerdings nicht in Europa: Treiber ist vielmehr die Aussicht auf ein Ende der Zinsanhebungen durch die US-Zentralbank Fed. Hintergrund sind fallende Inflationsraten, die den Kampf der Fed gegen die hohe Teuerung weniger dringlich erscheinen lassen. Nach kräftigen Zinsanhebungen seit März 2022 wird an den Märkten für dieses Jahr mit nur noch einer weiteren Zinsanhebung in den USA gerechnet.

Weil die konjunkturelle Entwicklung für die US-Geldpolitik eine große Rolle spielt, dürften Marktteilnehmer neue Wirtschaftszahlen aus den USA genau beäugen. Am Nachmittag werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel erwartet, die als Richtschnur für den wichtigen Privatkonsum gelten. Außerdem stehen Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt an. "Verbesserte Produktions- und Einzelhandelszahlen könnten neue Zinssorgen schüren", heißt es in einer Tagesvorschau der Landesbank Hessen-Thüringen./bgf/la/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 133,9EUR gehandelt.