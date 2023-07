BONN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland gut 3000 Hektar Wald verbrannt - eine Fläche von der Größe der Nordseeinsel Borkum. Seit Beginn der Waldbrandstatistik im Jahr 1977 sei das die zweitgrößte Fläche überhaupt, teilte die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung am Dienstag in Bonn mit. Nur 1992 sei die Fläche mit fast 5000 Hektar noch größer gewesen.

Die verbrannte Waldfläche lag demnach 2022 mehr als dreimal so hoch wie der jährliche Durchschnittswert seit 1991, der 847 Hektar beträgt. Auch die Anzahl der Brände lag mit 2397 deutlich über dem Mittel von 1160 Bränden. Eine Schadenssumme sei schwer zu beziffern, weil entsprechenden Angaben keine einheitlichen Berechnungsmethoden zugrunde lägen, sagte eine Sprecherin der Bundesanstalt.