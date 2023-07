Wirtschaft Dax tritt am Mittag weiter auf der Stelle - Kaum neue Impulse

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag kaum vom Fleck bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.080 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,1 gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Covestro, Vonovia und Rheinmetall. Größere Abschläge gab es unter anderem bei der Telekom.