Erster Ladegrün! Schnelllader auf Alnatura Parkplatz in Stuttgart-Zuffenhausen in Betrieb genommen (FOTO)

Der Startschuss des bundesweiten Ausbaus ist damit gefallen. DasGemeinschaftsprojekt von Alnatura und Ladegrün! beinhaltet den Ausbau von mehrals 100 Ladepunkten auf zahlreichen Parkplätzen der Alnatura Bio-Supermärkte.Als nächstes werden der Unternehmenssitz Alnatura Campus in Darmstadt und derAlnatura Markt in Frankfurt Eckenheim folgen. Der Ökostrom stammt bei Ladegrün!immer nachweislich und ausschließlich aus erneuerbaren Energien, überwiegend ausWind- und Wasserkraft sowie Sonnenstrom aus Deutschland und Österreich. DieKooperation mit Alnatura trägt dazu bei, die Ladeinfrastruktur in Deutschlandweiter auszubauen und damit die Elektromobilität voranzutreiben.Ladegrün!-Projektleiterin Helen Dorweiler: "Es ist sehr erfüllend, das Ergebnisder wochenlangen Planung nun sehen und nutzen zu können. Ein toller Meilensteinfür die Ausstattung der weiteren Standorte für eine nachhaltigere Zukunft.""Wir sind sehr stolz darauf, dass nun der erste Schnelllader reibungslos inBetrieb genommen werden konnte. Die Kooperation mit Alnatura war unserHerzensprojekt von Unternehmensgründung an.", so Ladegrün!-Vorstand Jan-Philipvon Gottberg.Pressekontakt:Pressekontakt Ladegrün!:Ladegrün! eGKatharine KrauseLützowstr. 102-10410785 BerlinE-Mail: mailto:katharine.krause@ladegruen.deTelefon: 0173-4817556Pressekontakt Alnatura:Constanze KlengelAlnatura Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMahatma-Gandhi-Str. 764295 DarmstadtTelefon: 06151 356 6693Mail: mailto:presse@alnatura.dehttp://www.alnatura.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169946/5560918OTS: Ladegrün! eG

Berlin; Stuttgart (ots) - Die grüne Genossenschaft Ladegrün! errichtet ersten Schnellladestandort für Elektroautos auf Alnatura Parkplatz und startet damit bundesweite Kooperation Von nun an können die Kund*innen der Alnatura Bio-Supermarktkette in der Frankenstraße 3 in Stuttgart-Zuffenhausen ihre Elektroautos ganz bequem während des nachhaltigen Einkaufens laden. Der Schnelllader mit 150 kW ermöglicht das Laden mit zwei Ladepunkten innerhalb kürzester Zeit. Es fließt 100 Prozent zertifizierter Ökostrom der EWS Elektrizitätswerke Schönau eG. Klimafreundliches Einkaufen trifft hier auf klimafreundliches Laden!

Erster Ladegrün! Schnelllader auf Alnatura Parkplatz in Stuttgart-Zuffenhausen in Betrieb genommen (FOTO)

