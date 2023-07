Euro erreicht 16-Monats-Hoch – Dollar sehr schwach

Der Euro setzt seinen Aufwärtstrend fort und erreicht ein 16-Monats-Hoch. Wir stellen die Einschätzung von SALAH-EDDINE BOUHMIDI, Head of Markets, bei IG vor. Die Ausgangslange begünstigt die Rally. Zum einen ist klar das die EZB weiter die Zinsen erhöhen wird, wohingegen die FED allmählich mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Pause gönnen wird. Zum anderen bestätigt auch die Marktbreite und Charttechnick die gegenwärtige Stärke im Euro. Derzeit tendieren 70% der EUR-Paare oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts, was für eine gute Marktbreite spricht. Allerdings könnte nun ein erster Gipfel erreicht werden. Charttechnisch konnte mit dem Ausbruch aus dem übergeordnetem aufsteigendem Dreieck bei 1,1030 USD neue Impulse freigesetzt werden, die den Euro kurzfristig bis in Richtung 1,14USD hieven können. Die übergeordnete Dollar-Schwäche bestärkt die Attraktivität des Euros. Derzeit tendieren 29% der wichtigsten USD-Paare oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts, was für eine bärische Ausgangslage spricht.