DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Richemont auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe zwar die Konsensschätzungen weitgehend erreicht, schrieb Analyst Matt Garland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am Markt seien die Erwartungen aber noch anspruchsvoller gewesen./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 146,8EUR gehandelt.