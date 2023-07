American-Express-Umfrage zur Attraktivität kleiner Geschäfte Auch die Gen Z shoppt gerne lokal (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- 91,6 Prozent der Menschen in Deutschland sagen, kleine Betriebe beleben die

Innenstadt

- Rund 50 Prozent kaufen lokal ein, um das Überleben lokaler Geschäfte zu

unterstützen

- Generation Z kauft zu 91,5 Prozent vor Ort ein

- Berlin ist Hochburg für das Bezahlen mit Karte

- American Express startet zum vierten Mal die Initiative "Shop Small", die

Anreize für Karteninhaber:innen schafft, lokale Geschäfte und Restaurants zu

unterstützen



Die Verbraucher:innen in Deutschland lieben kleine Geschäfte und Restaurants vor

Ort. Das ist das Ergebnis einer heute veröffentlichten Umfrage von American

Express in Zusammenarbeit mit Civey. Insgesamt stimmten 91,6 Prozent der

Befragten der Aussage zu, dass kleine, lokale Betriebe wie z.B. Kioske,

Boutiquen oder das Lieblingsrestaurant "um die Ecke" Innenstädte lebenswert

machen. Mitglieder aller Altersklassen bevorzugen lokale Geschäfte. Auch die

Befragten aus der Altersgruppe der Generation Z, also Geburtsjahrgänge ab 1997,

teilen diese Aussage zu 91,5 Prozent. Dabei schätzen sie besonders, Waren direkt

mitzunehmen und Dienstleistungen vor Ort zu erhalten sowie den sozialen Kontakt

und Austausch.