Um belastbare Kaufsignale bei Rational umsetzen zu können, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 681,00 Euro. Nur in diesem Fall könnten Ziele bei 703,00 und darüber 798,50 Euro aktiviert werden, eine überschießende Welle könnte sogar an 833,50 Euro heranreichen, ehe ein regelkonformer Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau einsetzt. Auf der Unterseite sollte der Bereich von 586,00 Euro nicht mehr bärisch gekreuzt werden, dies würde nämlich Zweifel an der inversen SKS-Formation insgesamt wecken, Verluste auf 548,00 und darunter sogar 506,40 Euro müssten dann zwingend eingeplant werden. Kurzfristig scheint aber ein positives Analystenkommentar der Aktie auf der Long-Seite auszuhelfen.

Update: Commerzbank AG

Auffällig still

Am Freitag hat die Berichtssaison in den USA begonnen, traditionell öffnen erst Geldinstitute ihre Bücher für Investoren. Bis es allerdings bei dem in der letzten Woche besprochenen Basiswert Commerzbank so weit ist, müssen sich Investoren noch bis zum 4. August gedulden. Unterdessen zeigt sich der Kursverlauf relativ fest um 11,00 Euro eingebettet, Abschläge sind bislang kaum zustande gekommen. Dies könnte einen Hinweis auf eine Konsolidierung auf hohem Niveau liefern, im Anschluss könnten schließlich die Jahreshochs bei 12,00 Euro und der in diesem Bereich verlaufende langfristige Abwärtstrend in Angriff genommen werden. Dann könnte auch das in der letzten Woche vorgestellte Faktor Zertifikat Long auf Commerzbank WKN MC78P3 zum Einsatz kommen und würde auf mittelfristiger Ebene eine überdurchschnittliche Renditechance bieten.