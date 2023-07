Köln (ots) - 18. Juli 2023 - Tee regt an und macht wach - diesen Effekt hat auch

der Auftritt der Ostfriesischen Tee Gesellschaft für die Marke Meßmer innerhalb

der täglichen Kult-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ). Gemeinsam mit

[m]STUDIO, der Full-Service-Agentur der GroupM, und dem Hamburger Strategie- und

Mediaplanungs-Team der GroupM-Agentur EssenceMediacom setzte Ad Alliance zu

Beginn des Jahres ein integriertes Konzept aus TV und Digital für Meßmer Tee um.

Herzstück der Kampagne war das Digital Product Placement, das zu einem

überzeugenden Auftritt beiträgt und alle Werbewirkungsparameter deutlich

ansteigen lässt.



Erfolgreich nativ!





Teetrinken ist immer noch en vogue, steht für bewussten Genuss, Achtsamkeit undNatürlichkeit. Das spiegelt der Auftritt des Teehandelsunternehmens wider undinszeniert verschiedene Teesorten der Marke Meßmer nativ und maximal authentischbei GZSZ - im TV und digital auf RTL+. Neben TV-Spots wurde ein DigitalPlacement eingesetzt, das in Form von unterschiedlichen Out-of-Home-Motivensekundengenau und maßgeschneidert in die bekannte GZSZ-Kulisse integriert wurde.Die harmonische Einbindung fällt auf und stößt auf positive Resonanz: Befragte,die sowohl den Spot als auch das Placement gesehen haben, gefällt das DigitalPlacement besonders gut (76%). Auch die Platzierung im Umfeld von GZSZ kannpunkten: Das Motiv ist verständlich (91%), vermittelt klar, um welche Marke esgeht (90%) und stört das Fernseherlebnis nicht (84%). Insbesondere beiBefragten, die sowohl den Spot als auch das Placement gesehen haben, regt dasDigital Placement an, sich weiter zu informieren (+156%)."So vielfältig wie unsere Teesorten sind auch unsere Zielgruppen", erklärtNadine Stange , Leitung Kommunikation bei Meßmer. "Ein Spagat, den wir mit derInszenierung bei GZSZ gut hingekriegt haben. Wir wollten sowohl eher jüngereFrauen ansprechen als auch diejenigen, die mit der Kult-Serie groß gewordensind. Daher auch die Kombination aus TV-Spot und Digital Placement sowie RTL undRTL+. Die Ergebnisse bestärken uns darin, häufiger auf eine Kombi ausklassischem TV-Spot und digitalen Placements zu setzen, um unsere Botschaftennoch besser in den Köpfen der Zielgruppen zu verankern."Prominenter TeegenußBereits zu Beginn der Kampagne ist bei jeder Vierten Meßmer der erstgenannteTeehersteller. In der Kampagnenmessung entwickelt sich die Marke Meßmer imTop-of-Mind nach oben: Von den Seherinnen, die sich an das Placement erinnernkönnen, nennt bei der Nachfrage zu bekannten Teeherstellern jede Dritte Meßmerzuerst. Die Kombination aus TV und Digital Placement sorgt für einen deutlichen