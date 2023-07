Das neue Online-Tauschsystem für Kohlensäure-Zylinder in Deutschland und Österreich

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - Auf sodalivery.com lassen sich Kohlensäure-Zylinder für allegängigen Getränkesprudlersysteme nun ganz einfach online bestellen und tauschen.Kund:innen erhalten zunächst ein Starterset und dann Zylinder als Nachschub -direkt geliefert, wann sie wollen und ohne Abo-Kaufzwang. UnkomplizierteBestellung, günstige Preise, rasche, gebührenfreie Zustellung, kostenloserAustausch sowie höchste Produktqualität mit natürlicher Kohlensäure lassenKund:innen immer weiter sprudeln!Nutzer:innen gängiger Getränkesprudler in Deutschland und Österreich freuen sichüber ein neues, innovatives, kundenfreundliches Service des 2022 gegründetenUnternehmens Sodalivery - den bequemen und einfachen Online-Kauf und Tausch dernotwendigen Kohlensäure-Zylinder. Das Unternehmen mit Sitz in Wien bietet in denbeiden Märkten seinen Kund:innen ein zeitgemäßes als auch nachhaltigesOnline-Tauschsystem an und damit eine attraktive Alternative zum bestehendenZylinderkauf.Geschäftsführer Thomas FRITZ, ein erfahrener Branchenexperte, über dieGeschäftsidee: "Wassersprudler liegen seit Jahren stark im Trend. So praktisches ist, sich selbst erfrischende Getränke auf der Grundlage von Leitungswasserherzustellen, so unbequem und lästig ist oft der Umgang mit denKohlensäure-Zylindern. Diese sind zum Beispiel ausgerechnet immer dann leer,wenn man eine größere Menge an Getränken benötigt. Sie müssen vom Supermarktnach Hause geschleppt werden, und oft genug sind die Zylinder im Handelausverkauft. Mit unserem Tauschsystem lösen wir all diese Probleme auf einenSchlag. Unsere Kund:innen erhalten von uns immer dann volleKohlensäure-Zylinder, wenn sie Nachschub benötigen. So gehen die frischenGetränke niemals aus, und niemand braucht mehr schwere Zylinder zu schleppen."Einfach, bequem und stressfrei tauschen - nach dem eigenen Rhythmus!Das Online-Tauschsystem von Sodalivery zeichnet sich vor allem durch seinenKomfort, Flexibilität und Einfachheit aus. Interessent:innen bestellen zunächstdas Starterset um EUR 29,99 und einer einmaligen Pfandgebühr von EUR 20,00. DasSet besteht aus vier Zylindern mit der üblichen Füllung von jeweils 425 GrammKohlensäure, die bei Sodalivery natürlich erzeugt zum Einsatz kommt. Diese Mengereicht aus, um rund 240 Liter erfrischende Getränke herzustellen. Das sindumgerechnet 160 Einwegflaschen zu 1,5 Liter. Getränke, die Kund:innen sogünstiger selbst sprudeln und nicht schleppen müssen.